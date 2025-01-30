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لبنان

في إقليم الخروب... وفاة عائلة بأكملها

Lebanon 24
30-01-2025 | 05:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة عائلة سوريّة مُؤلفة من 4 أشخاص، في منطقة اقليم الخروب.
 
 
وبحسب المعلومات، اندلع حريق في شقة ناطور في أحد المباني في حيّ الدبية، وقضى 4 أشخاص إختناقاً.
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وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد سبب الحريق.
 
 
 
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