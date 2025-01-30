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لبنان

الجميّل استقبل رئيس الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
30-01-2025 | 05:47
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استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وجرى البحث في المواضيع التي تهم الجامعة والطلاب.

حضر الاجتماع عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور سليم الصايغ، رئيس المجلس التربوي الدكتور شليطا بو طانيوس، مستشارة المجلس التربوي وعضو المكتب السياسي الدكتورة زينة حبيقة، رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة الاستاذة لارا سعادة، رئيس مصلحة الطلاب نديم كرم، رئيس مصلحة الجامعة اللبنانية الدكتور طارق عساف ومستشار مصلحة الجامعة اللبنانية الدكتور جورجيو كلاس.
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ناقش المجتمعون وضع الجامعة الحالي ورؤية حزب الكتائب للنهوض بالجامعة، إضافة إلى موضوع المجمع الجامعي للفروع الثانية في الفنار، وملفات التفرغ، وملف الـ PCR، والانتخابات الطالبية.
وفي الختام تم الاتفاق على متابعة التواصل والعمل المشترك لما فيه خير الجامعة اللبنانية وطلابها.
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