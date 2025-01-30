محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات

جالت دوريّة من مكتب طرابلس في أمن الدّولة، بمؤازرة من مصلحة حماية المستهلك في الشّمال، على عدد من أصحاب المولّدات الكهربائيّة في مدينة طرابلس، حيث سطّرت محاضر ضبط بحقّ كل من (ج.ش.)، و(ي.ع.)، و(ع.ع.)، و(ن.س.) بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسميّة، وعدم إبرازهم فواتير.

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