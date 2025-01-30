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لبنان

الرئيس عون عرض الاوضاع مع سفيرة لبنان في الغابون والنائب الدويهي

Lebanon 24
30-01-2025 | 05:56
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيرة لبنان في الغابون ألين يونس وبحث معها في العلاقات اللبنانية - كما استقبل النائب ميشال الدويهي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد.
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