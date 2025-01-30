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لبنان

وزير الدفاع استقبل حاصباني وجرى عرض للاوضاع

Lebanon 24
30-01-2025 | 06:26
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 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني.

وجرى عرض شؤون عامة وآخر المستجدات في البلاد.
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