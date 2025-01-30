وزير الدفاع استقبل حاصباني وجرى عرض للاوضاع

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني.



وجرى عرض شؤون عامة وآخر المستجدات في البلاد.

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