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لبنان

أثنت على جهوده.. ملكة جمال لبنان زارت المركز الرئيسي للصليب الأحمر

Lebanon 24
30-01-2025 | 06:28
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زارت ملكة جمال لبنان  ندى كوسا المركز الرئيسي لقطاع الاسعاف والطوارئ للصليب الأحمر اللبناني في الحازمية.

وهدفت الزيارة الى التعرف على الخدمات الانسانية التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني لا سيما خدمة والاسعاف والطوارئ.
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وكان في استقبالها مسؤولة قطاع الاسعاف والطوارئ روزي بولس، ومدير القطاع  الكسي نعمة مع عدد من الكوادر. 

وتخلل الزيارة جولة في أرجاء المركز، وكذلك شرح تفصيلي عن عمل غرفة العمليات وتحرك الطواقم، وأثنت كوسا على "جهود وتضحيات طواقم الصليب الأحمر اللبناني، وأشادت بالدور الانساني الذي تقوم به على مساحة الوطن". 

لبنان

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