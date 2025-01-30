في كافة مساجد لبنان... صلاة الاستسقاء بعد صلاة هذه الجمعة

صدر عن المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان بيان جاء فيه:" بناءً على توجيهات سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ، نأمل من جميع مفتي المناطق ورؤساء الدوائر الوقفية، وكذلك الخطباء والأئمة في كافة مساجد لبنان، إقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة هذه الجمعة".

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