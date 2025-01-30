حادث سير مروّع... وسقوط سيارة إلى جانب الطريق!

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وقع حادث سير مروع على طريق عام علما – قضاء زغرتا بين سيارتين، ما أدى إلى انحراف إحدى السيارات وسقوطها إلى جانب الطريق.وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، حيث عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على نقل ر.م إلى مستشفى قيصر معوض لتلقي العلاج، فيما تولى الصليب الأحمر اللبناني نقل الإصابة الثانية إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.وشهدت المنطقة زحمة سير خانقة لبعض الوقت.