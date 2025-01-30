Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع... وسقوط سيارة إلى جانب الطريق!

Lebanon 24
30-01-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1313555-638738423123990475.jpg
Doc-P-1313555-638738423123990475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير مروع على طريق عام علما – قضاء زغرتا بين سيارتين، ما أدى إلى انحراف إحدى السيارات وسقوطها إلى جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، حيث عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على نقل ر.م إلى مستشفى قيصر معوض لتلقي العلاج، فيما تولى الصليب الأحمر اللبناني نقل الإصابة الثانية إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.
Advertisement

وشهدت المنطقة زحمة سير خانقة لبعض الوقت.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2025-01-30
14:20 | 2025-01-30
14:12 | 2025-01-30
13:54 | 2025-01-30
13:38 | 2025-01-30
12:53 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24