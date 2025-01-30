عبد الله غادر منزل ذويه ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود:عبد الله سمير الحيدري (من مواليد عام 1983، لبناني)الذي غادر منزل ذويه الكائن في عمشيت، منذ تاريخ 26-1-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّه يُعاني من اضّطرابات عقليّة.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر جبيل على الرقم 548092- 09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.