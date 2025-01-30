داخل مجرى نهر... العثور على جثة متحللة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مواطنين عثروا على جثة متحللة داخل مجرى نهر أبو علي في طرابلس.



‎وتمّ إبلاغ فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية التي توجهت إلى المكان لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.