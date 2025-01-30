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لبنان

داخل مجرى نهر... العثور على جثة متحللة

Lebanon 24
30-01-2025 | 08:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مواطنين عثروا على جثة متحللة داخل مجرى نهر أبو علي في طرابلس.

‎وتمّ إبلاغ فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية التي توجهت إلى المكان لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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جثة

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