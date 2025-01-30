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لبنان

تدشين مرأب المديرية العامة للامن العام في ساحة العبد ممولة من المانيا

Lebanon 24
30-01-2025 | 08:32
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دشن المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري مرأب المديرية في ساحة العبد في بيروت، بعد الانتهاء من أعمال البنى التحتية والذي مولته ملحقية الشرطة الالمانية. 
 
حضر حفل التدشين سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل- شتيلفريد وملحق الشرطة الفيدرالية الالمانية، إضافة الى عدد من ضباط الامن العام. 
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وسلم اللواء البيسري السفير الالماني درعا تقديرية، شاكرا لالمانيا مساعدتها.
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