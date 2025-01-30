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لبنان

الشاب خضر خسر حياته في حادث سير مروّع

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:50
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تُوفي الشاب خضر حسين إبن الحويش - العكارية، متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث سير مروّع على طريق البلدة.
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