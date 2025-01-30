Advertisement

لبنان

حمود زار مركز سلوم الطبي: نؤكد الوقوف إلى جانب موظفي الدولة

Lebanon 24
30-01-2025 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1313654-638738584145187588.png
Doc-P-1313654-638738584145187588.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار المدير العام لتعاونية موظفي الدولة نزيه حمود "مركز سلوم الطبي" في تعنايل، مباركا بالاسم الجديد للصرح الاستشفائي وكان في استقباله صاحب المستشفى ابراهيم سلوم.
 
وجال حمود في الأقسام الجديدة واطلع على التحديثات التي يجري العمل عليها، متمنيا النجاح لسلوم في خطوته الجديدة، مؤكدا "الوقوف جانب موظفي الدولة اللبنانية وتقديم التسهيلات المطلوبة لاستشفائهم".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2025-01-30
14:36 | 2025-01-30
14:20 | 2025-01-30
14:12 | 2025-01-30
13:54 | 2025-01-30
13:38 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24