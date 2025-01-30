حمود زار مركز سلوم الطبي: نؤكد الوقوف إلى جانب موظفي الدولة

زار المدير العام لتعاونية موظفي الدولة نزيه حمود "مركز سلوم الطبي" في تعنايل، مباركا بالاسم الجديد للصرح الاستشفائي وكان في استقباله صاحب المستشفى ابراهيم سلوم.



وجال حمود في الأقسام الجديدة واطلع على التحديثات التي يجري العمل عليها، متمنيا النجاح لسلوم في خطوته الجديدة، مؤكدا "الوقوف جانب موظفي الدولة اللبنانية وتقديم التسهيلات المطلوبة لاستشفائهم".

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