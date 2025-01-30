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لبنان

قرار جديد عن سعر ووزن ربطة الخبز.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
30-01-2025 | 12:05
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 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، قرارًا حدّد فيه "سعر ووزن ربطة الخبز اللبناني "الأبيض" على كافة الأراضي اللبنانية، حيث تمت زيادة وزن الربطة مع الإبقاء على السعر نفسه،كما تم فرض وضع لوحة في كل من الأفران والمحلات التجارية تحدد سعر ووزن ربطة الخبز الكبيرة والصغيرة.
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يعمل بهذا القرار اعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٣١ و يبلغ من يلزم".



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