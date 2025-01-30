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لبنان

"تفجير" إسرائيلي جديد في بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
30-01-2025 | 12:09
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 نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عملية تفجير في منطقة "الحريقة" عند أطراف بلدة عيترون.
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الجيش الإسرائيلي

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