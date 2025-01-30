في اليرزة... وفد أوروبي يلتقي قائد الجيش

استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، في مكتبه، في اليرزة، مديرة دائرة العمل الخارجي الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا إيلين لو غال، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، رئيس المكتب السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي ألكسندر جوللي، ومساعد مديرة دائرة العمل الخارجي الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا سيباستيان باربان، وتناول البحث شؤونا مختلفة.

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