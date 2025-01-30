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لبنان

للمواطنين... خبر سار من "وزير الأشغال"

Lebanon 24
30-01-2025 | 13:38
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اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال علي حمية في بيان، اليوم الخميس، انه "في إطار العمل المستمر الذي تقوم بها وزارة الاشغال العامة و النقل لمعالجة اماكن تجمع المياه، قام متعهدو الوزارة بإستبدال شبكة الصرف الصحي في منطقة مثلث خلدة، وصولاً حتى منطقة الاوزاعي مروراً بحرم المطار والتي شكلت خطرا على السلامة العامة وعلى أنفاق المطار بشكل خاص، حيث قامت بإستبدال القساطر المتضررة بطول عشرات الأمتار بهدف عدم تجمع المياه المستجدة تحت جسر خلدة".
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