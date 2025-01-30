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لبنان

عند اوتوستراد شكا.. حادث سير مروع وسقوط جرحى

Lebanon 24
30-01-2025 | 13:54
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ادى حادث مروع عند اوتوستراد شكا قبل النفق، الى انقلاب سيارتين وسقوط عدد من الجرحى، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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اوتوستراد

شكا..

وسقوط

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