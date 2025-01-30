بعد الإعلان عن استشهاد الضيف... بيان من "التوحيد العربي"

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اضاف: "لقد قدم القائد محمد الضيف في مقاومته وثباته نموذجا لقادة المقاومة ولأهل غزة الصابرين المرابطين في الثبات والصبر والصمود، وتوطين النفس على القتال من اجل اقدس قضية على وجه الأرض. لقد حقق القائد محمد الضيف مراده بالشهادة التي هي غاية أمنياته كختام مبارك لحياته الحافلة بالعمل على طريق تحرير فلسطين من الكيان الاسرائيلي. وقد اعلن بإستشهاده بأن دماءه ليست بأغلى عليه من دماء أي طفل فلسطيني".وإذ هنأ الحزب عائلة الشهيد ورفاقه في المقاومة، اكد ان "دماء القائد محمد الضيف ودماء كل الشهداء على طريق تحرير فلسطين لن تذهب هدرا، بل ستنبت رجالا مقاومين أشداء يكملون المسيرة، مسيرة الجهاد حتى تحقيق النصر ودحر المحتل واستعادة الحقوق".