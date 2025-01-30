اجتماع بين "الثنائي الشيعي" وسلام.. مفاجأة تُكشف عن حقيبتي المال والصحة!

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وبحسب مصادر الثنائي، إن "الخليلان لم يسمعا من الرئيس المكلف أي فيتو على إسم ياسين جابر ولم ينقل لهما أي فيتو خارجي وتحديدا أميركي".وفي هذا السياق، أعلن زوار الرئيس المكلف، أن "سلام يحاول استبدال ياسين جابر باسم اخر مستقل وهو رفض اكثر من اسم ايضا للثنائي الشيعي وتحديدا لحزب الله في حقيبة الصحة".