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لبنان

اجتماع بين "الثنائي الشيعي" وسلام.. مفاجأة تُكشف عن حقيبتي المال والصحة!

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:36
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كشفت معلومات قناة "الجديد"، مساء اليوم الخميس، أنّ "ممثلا الثنائي الشيعي الخليلان النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل اجتمعا مع الرئيس المكلف نواف سلام مساء الاربعاء".

وبحسب مصادر الثنائي، إن "الخليلان لم يسمعا من الرئيس المكلف أي فيتو على إسم ياسين جابر ولم ينقل لهما أي فيتو خارجي وتحديدا أميركي".
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وفي هذا السياق، أعلن زوار الرئيس المكلف، أن "سلام يحاول استبدال ياسين جابر باسم اخر مستقل وهو رفض اكثر من اسم ايضا للثنائي الشيعي وتحديدا لحزب الله في حقيبة الصحة". 
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