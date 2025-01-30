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لبنان

شخصية سعودية ستزور لبنان

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:39
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كشفت معلومات قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أن "الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان سيزور بيروت وسيلتقي عددا من السياسيين بعيدا من الاعلام". 
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