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لبنان

خبر من مصرف لبنان.. لا دفعات إضافية لهؤلاء!

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:51
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كشفت مصادر مصرف لبنان، اليوم الخميس، أنّ "لا دفعات إضافية في شهر شباط للمستفيدين من التعميمين ١٦٦ و١٥٨ والسحوبات ستكون كما كانت قبل الحرب وسيتم التعاون مع الحكومة الجديدة لرفع قيمة سحوبات التعميمين تدريجيا". (LBCI)
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