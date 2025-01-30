خبر من مصرف لبنان.. لا دفعات إضافية لهؤلاء!

كشفت مصادر مصرف لبنان، اليوم الخميس، أنّ "لا دفعات إضافية في شهر شباط للمستفيدين من التعميمين ١٦٦ و١٥٨ والسحوبات ستكون كما كانت قبل الحرب وسيتم التعاون مع الحكومة الجديدة لرفع قيمة سحوبات التعميمين تدريجيا". (LBCI)

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