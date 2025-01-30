حركة موفدين في بيروت دعماً للاستقرار ووزير خارجية مصر يصل اليوم

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وأعلنت السفارة المصرية في بيروت أن الزيارة، وهي الثالثة لوزير الخارجية المصري في الأشهر القليلة الماضية، "تهدف إلى تأكيد الدعم المصري للبنان بعد انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إذ تحرص مصر على إعادة تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين في كل المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين".وأشار السفير المصري علاء موسى إلى أن وزير الخارجية سيجري العديد من اللقاءات بعد لقائه بعون تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام. وسيعقد الوزير المصري جولة مباحثات ثنائية مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، فضلاً عن بعض اللقاءات مع القيادات الروحية والسياسية اللبنانية. وأكّد أن "الزيارة هي بداية لمرحلة جديدة تهدف من خلالها مصر إلى تعزيز التعاون مع لبنان في مختلف المجالات والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والثقافي إلى مستوى استراتيجي يتناسب مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين".ومن زوار بيروت اليوم، مساعد وزير الخارجية الخارجية الايرانية الدكتور وحيد جلال زاده، ويلتقي وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عند الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.