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لبنان

صحيفة تكشف.. تهديد إسرائيلي بقصف مطار بيروت

Lebanon 24
31-01-2025 | 01:36
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كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادرها، أن مسؤولين إيرانيين وغيرهم قاموا بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدًا إلى حزب الله.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بأن أموالًا إيرانية نُقلت إلى الحزب عبر مسؤولين أتراك جوًا، وهو ما نفاه مسؤولون أتراك بشدة.
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وذكرت الصحيفة أن إسرائيل هددت بضرب مطار بيروت إذا تم استخدامه لتهريب مساعدات لـ"حزب الله".

كما أشار التقرير إلى أن مبعوثين إيرانيين يسافرون من طهران إلى مطار بيروت حاملين حقائب مليئة بملايين الدولارات، فيما أكدت أن تركيا لم تُساءل رسميًا من أي طرف حول الاتهامات الإسرائيلية. (الحدث)

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