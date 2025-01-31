لبنان على موعد مع "انقلاب" في الطقس.. بعد أسابيع من الجفاف استعدوا للكتل الهوائية الباردة والصقيع والثلوج

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أشارت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" عبر حسابها على "فيسبوك" إلى ان لبنان على موعد مع انقلاب جوي حاد بعد أسابيع من الجفاف ودرجات الحرارة المعتدلة في كانون".وأضافت الصفحة ان الطقس يستعد لتغيير جذري مع دخول الأسبوع الأول من شهر شباط الذي يبدو أنه سيحمل معه شتاءً قوياً وكتل هوائية قطبية باردة جداً مع انخفاض حاد في درجات الحرارة وصقيع سيضرب مختلف المناطق اللبنانية وثلوج كثيفة على المرتفعات مع احتمال وصولها إلى المناطق المنخفضة مع رياح قوية وأمطار غزيرة تعيد لبنان إلى قلب الشتاء القاسي.