Advertisement

لبنان

لبنان على موعد مع "انقلاب" في الطقس.. بعد أسابيع من الجفاف استعدوا للكتل الهوائية الباردة والصقيع والثلوج

Lebanon 24
31-01-2025 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1313823-638739086709909556.jpg
Doc-P-1313823-638739086709909556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" عبر حسابها على "فيسبوك" إلى ان لبنان على موعد مع انقلاب جوي حاد بعد أسابيع من الجفاف ودرجات الحرارة المعتدلة في كانون".

وأضافت الصفحة ان الطقس يستعد لتغيير جذري مع دخول الأسبوع الأول من شهر شباط الذي يبدو أنه سيحمل معه شتاءً قوياً وكتل هوائية قطبية باردة جداً مع انخفاض حاد في درجات الحرارة وصقيع سيضرب مختلف المناطق اللبنانية وثلوج كثيفة على المرتفعات مع احتمال وصولها إلى المناطق المنخفضة مع رياح قوية وأمطار غزيرة تعيد لبنان إلى قلب الشتاء القاسي.
Advertisement


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-01-31
03:44 | 2025-01-31
03:44 | 2025-01-31
03:30 | 2025-01-31
03:20 | 2025-01-31
03:00 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24