كواليس حكومية: تشارك في الاسماء ووزير خدماتي "يسوّق" نفسه

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-افادت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام يتشاركان في تبادل الاسماء المقترحة للتوزير في بعض الوزارات الاساسية.وبحسب المصادر فإن الرئيس عون عرض عدة اسماء لحقيبة العدل في حين عرض سلام اسماء اخرى للبحث بغية التوافق على اسم محدد.وَترى المصادر ان هذا التواصل بين سلام وعون مرتبط بشكل اساسي بالحقائب التي سيبدي رئيس الجمهورية رأيا مباشرا فيها، ولا يحصل في حصص واسماء وزراء القوى السياسية.-حاول وزير خدماتي"تسويق" نفسه لدى مرجع معني ليعود إلى الوزارة التي يتولاها بحجة استكمال تنفيذ المشاريع التي بدأها ، لكن الوزير لم يجد ردة فعل مشجعة من المرجع الذي قصده.