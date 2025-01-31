صدمته سيارة أثناء عودته من الجامعة.. أحمد فارق الحياة بعد 4 أيام على تعرضه لحادث مروع في الضنية

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استفاقت بلدة عزقي ـ الضنية فجر اليوم الجمعة على خبر وفاة الشاب أحمد البلي متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث سير مروع قبل 4 أيام في بلدة كفرشلان، حيث صدمته سيارة أثناء عودته من الجامعة ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ورغم محاولات الأطباء لإنقاذه فقد فارق الحياة قبيل آذان الفجر تاركًا حسرة وألماً في قلوب عائلته وأصدقائه.