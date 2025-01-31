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لبنان

صدمته سيارة أثناء عودته من الجامعة.. أحمد فارق الحياة بعد 4 أيام على تعرضه لحادث مروع في الضنية

Lebanon 24
31-01-2025 | 01:51
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استفاقت بلدة عزقي ـ الضنية فجر اليوم الجمعة على خبر وفاة الشاب أحمد البلي متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث سير مروع قبل 4 أيام في بلدة كفرشلان، حيث صدمته سيارة أثناء عودته من الجامعة ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ورغم محاولات الأطباء لإنقاذه فقد فارق الحياة قبيل آذان الفجر تاركًا حسرة وألماً في قلوب عائلته وأصدقائه.

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