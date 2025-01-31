ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

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ارتفع صباح الجمعة، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية، والمازوت 2000 ليرة لبنانية، في حين استقر سعر الغاز.- بنزين 95 أوكتان: 1,495,000 ليرة لبنانية.- بنزين 98 أوكتان: 1,535,000 ليرة لبنانية.- المازوت: 1,407,000 ليرة لبنانية.- الغاز: 1,097,000 ليرة لبنانية.