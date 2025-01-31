Advertisement

لبنان

جعجع عرض مع افرام التطورات

Lebanon 24
31-01-2025 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1313851-638739120287917244.jpeg
Doc-P-1313851-638739120287917244.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، النائب نعمة افرام وعرض معه لآخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والمحلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قبيل اجتماع المعارضة
lebanon 24
31/01/2025 10:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
التقى جعجع.. لودريان غادر معراب و "لا تصريح"
lebanon 24
31/01/2025 10:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان في معراب للقاء جعجع.. وهذا ما سيحصل هناك
lebanon 24
31/01/2025 10:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين إلى معراب ولقاء مع جعجع
lebanon 24
31/01/2025 10:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24

جعجع

معراب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-01-31
03:44 | 2025-01-31
03:44 | 2025-01-31
03:30 | 2025-01-31
03:20 | 2025-01-31
03:00 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24