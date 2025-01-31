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لبنان
جعجع عرض مع افرام التطورات
Lebanon 24
31-01-2025
|
02:18
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، النائب نعمة افرام وعرض معه لآخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والمحلية.
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