زيلينسكي اتصل بالرئيس عون مهنئًا.. وهذا ما تم بحثه

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أعلنت السفارة الأوكرانية في بيان، أن "رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أجرى أول محادثة له مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون. وقد هنأ الرئيس زيلينسكي الرئيس اللبناني بانتخابه، متمنيًا الاستقرار والأمن للبنان وللشرق الأوسط بأسره".وبحسب البيان، شكر الرئيس زيلينسكي للبنان دعمه سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدا أنه رغم العدوان الروسي، لا تزال أوكرانيا ضامناً موثوقًا للأمن الغذائي العالمي.