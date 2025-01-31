Advertisement

لبنان

زيلينسكي اتصل بالرئيس عون مهنئًا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
31-01-2025 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1313868-638739141467930700.jpg
Doc-P-1313868-638739141467930700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السفارة الأوكرانية في بيان، أن "رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أجرى أول محادثة له مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون. وقد هنأ الرئيس زيلينسكي الرئيس اللبناني بانتخابه، متمنيًا الاستقرار والأمن للبنان وللشرق الأوسط بأسره".
Advertisement

وبحسب البيان، شكر الرئيس زيلينسكي للبنان دعمه سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدا أنه رغم العدوان الروسي، لا تزال أوكرانيا ضامناً موثوقًا للأمن الغذائي العالمي.
 
 
واقترح الرئيس زيلينسكي إنشاء مركز غذائي في لبنان لدعم شعبه. كما ناقش الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات التجارة والعلاقات الاقتصادية.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-01-31
03:44 | 2025-01-31
03:44 | 2025-01-31
03:30 | 2025-01-31
03:20 | 2025-01-31
03:00 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24