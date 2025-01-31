الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة - مرجعيون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 31/1/2025، ما بين الساعة 10.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون".

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