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لبنان

محاولة سطو على محل صيرفة.. هذا ما جرى مساء أمس في الأشرفية

Lebanon 24
31-01-2025 | 03:51
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عمد شخص يستقل دراجة نارية مساء أمس الخميس على تنفيذ محاولة سطو لمحل صيرفة في شارع فسوح في الأشرفية ما أدى إلى إصابة مواطن بعدما أطلق السارق عليه النار بعدة طلقات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور، حضر الصليب الأحمر وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بـ "الحرجة".
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كما حضرت الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل جار على تعقب الفاعل تمهيدا لتوقيفه.


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