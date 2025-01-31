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لبنان

الرئيس عون استقبل العريضي

Lebanon 24
31-01-2025 | 04:03
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، الوزير السابق غازي العريضي، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة.
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