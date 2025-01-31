لبنان يحصد خمس ميداليات في البطولة العربية للمبارزة

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عادت بعثة لبنان للمبارزة من العاصمة البحرينية المنامة بعد مشاركتها في البطولتين العربيتين للفئة العامة والفئات العمرية( 13 سنة وما دون و15 سنة وما دون).وحققت البعثة خمس ميداليات، أبرزها الميدالية الفضية التي أحرزها جيريمي طانوس في فئة سيف المبارزة لمن هم في سن 13 سنة وما دون. كما أحرز فريق سيف المبارزة لمن هم في سن 15 سنة وما دون، المكوّن من لوي ديب، جيريمي طانوس، غابريال نعمه، وراي داوود الميدالية البرونزية.وفي مسابقات الفئة العامة، احرزت ماري جو أبو جودة ميداليتين برونزيتين في سلاح الشيش وسيف المبارزة، فيما أحرز أنطوان الشويري الميدالية البرونزية في سيف المبارزة.ترأس الوفد أمين صندوق الاتحاد اللبناني للمبارزة ربيع رعيدي، ورافقهم كإداري أنطوان العنيسي المدير الفني للاتحاد، والمدرب محمود علي أحمد. (الوكالة الوطنية للإعلام)