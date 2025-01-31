بالصورة.. العثور على صاروخ غير منفجر في بلدة الهيشة - وادي خالد

Advertisement

تمّ العثور على صاروخ غير منفجر في بلدة الهيشة - وادي خالد يُرجح انه سقط من الطائرات الحربية الاسرائيلية التي شنت غارات فجر اليوم الجمعة على المعابر عند الحدود السورية – اللبنانية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".