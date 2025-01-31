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لبنان

بالصورة.. العثور على صاروخ غير منفجر في بلدة الهيشة - وادي خالد

Lebanon 24
31-01-2025 | 04:33
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تمّ العثور على صاروخ غير منفجر في بلدة الهيشة - وادي خالد يُرجح انه سقط من الطائرات الحربية الاسرائيلية التي شنت غارات فجر اليوم الجمعة على المعابر عند الحدود السورية – اللبنانية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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صاروخ

غارات

اسرائيل

وادي خالد

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