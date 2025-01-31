Advertisement

لبنان

البيسري استقبل مساعد وزير الخارجية الإيراني.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
31-01-2025 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1313945-638739242831904278.jpeg
Doc-P-1313945-638739242831904278.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية، وشؤون الإيرانيين المقيمين في الخارج وحيد جلال زادة يرافقه السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.
Advertisement

وتناول البحث أوضاع الجالية الإيرانية في لبنان والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:58 | 2025-01-31
11:39 | 2025-01-31
11:33 | 2025-01-31
11:33 | 2025-01-31
11:03 | 2025-01-31
10:56 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24