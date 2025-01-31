البيسري استقبل مساعد وزير الخارجية الإيراني.. وهذا ما جرى بحثه

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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية، وشؤون الإيرانيين المقيمين في الخارج وحيد جلال زادة يرافقه السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.وتناول البحث أوضاع الجالية الإيرانية في لبنان والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.