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لبنان

عبد المسيح في ذكرى اغتيال لقمان سليم: العدالة السماوية آتية لا محال

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:16
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كتب النائب أديب عبد المسيح  عبر منصة "اكس" في الذكرى الرابعة لإستشهاد لقمان سليم: "العدالة الأرضية المناسبة للشهيد لقمان سليم تكون بتسمية شقيقته رشا لوزارة الإعلام أو الثقافة أو التربية، أما العدالة السماوية فآتية لا محال".
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اديب

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