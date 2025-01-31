عبد المسيح في ذكرى اغتيال لقمان سليم: العدالة السماوية آتية لا محال

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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس" في الذكرى الرابعة لإستشهاد لقمان سليم: "العدالة الأرضية المناسبة للشهيد لقمان سليم تكون بتسمية شقيقته رشا لوزارة الإعلام أو الثقافة أو التربية، أما العدالة السماوية فآتية لا محال".