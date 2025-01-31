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لبنان

توقيف مطلوب في بريتال ومُصادرة أسلحة وسيارة

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:58
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أوقف الجيش مطلوباً خلال مداهمة في  بلدة بريتال شرقي بعلبك.
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ الجيش صادر أسلحة وسيارة رباعية الدفع من نوع "لاند روفر".
 
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الجيش

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