توقيف مطلوب في بريتال ومُصادرة أسلحة وسيارة

أوقف الجيش مطلوباً خلال مداهمة في بلدة بريتال شرقي بعلبك.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ الجيش صادر أسلحة وسيارة رباعية الدفع من نوع "لاند روفر".