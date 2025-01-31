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لبنان

في طرابلس.. تبادل إطلاق نار بين شبان من عائلتين

Lebanon 24
31-01-2025 | 07:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تبادل إطلاق نار بين شبان من آل غية وآخرين من آل الأفشل بسبب إشكال قديم بينهم، قرب سوق السمك في طرابلس.

ولم يُفد عن وقوع إصابات، بينما حضر الجيش إلى المكان ويعمل على مُلاحقة مُطلقي النار.
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