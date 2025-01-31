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لبنان

بوشكيان جال في اوّل مصنع للروبوتات في لبنان

Lebanon 24
31-01-2025 | 08:40
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 جال وزير الصناعة النائب جورج بوشيكيان في مصنع Spexal القائم في منطقة الزلقا، وهي مؤسسة متخصّصة بصناعة الروبوتات وبرمجتها. وتُعتبر الأولى في لبنان والرائدة في الذكاء الاصطناعي. وكان في استقباله صاحب ومدير عام الشركة زياد شلالا وأعضاء مجلس الادارة.  
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وبعد الجولة، أعلن بوشكيان أن الزيارة تهدف الى الاطلاع على التقنيات الحديثة والابتكارات الصناعية المتقدّمة، وهي تثير الإعجاب بمدى الحداثة والتطوّر القائمين في هذه الصناعة التي أثبت لبنان حضوره فيها بكلّ جدارة.

وأعلن أنّ "في كلّ زيارة إلى أحد مصانع التكنولوجيا تتكشّف حضور لبنان المميّز والمواكب لهذه الصناعات العالمية". 

وقال:" انّه اطّلع على المشاريع القائمة وكيفية تطوير هذا القطاع وتعزيز مستقبل الصناعة الذكية في لبنان". 

كما ناقش الحاضرون سبل دعم هذا القطاع الحيوي لتعزيز تنافسية لبنان في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي. 

وقد ابدى الوزير استعداده لتقديم ما يلزم لتبقى الصناعة اللبنانية على المستوى العالمي من التطور والابداع. 

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