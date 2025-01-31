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لبنان

بيان من "فتح" بعد حادثة الدهس في العاقبية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
31-01-2025 | 08:44
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ردّ  المسؤول الإعلامي لحركة فتح في منطقة صور محمد بقاعي في بيان ،على الأخبار المتداولة بشأن حادث الدهس في منطقة العاقبية ، واكد " أن المدعو (م.ع) هو لبناني الجنسية وليس فلسطينيًا، خلافًا لما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي".
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و اذ إستنكر "محاولات زج اسم الشعب الفلسطيني في هذا الحادث المؤسف"، اكد بقاعي" عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، المبنية على  التضامن والمصير المشترك  في مواجهة الاحتلال واعتداءاته المستمرة على لبنان". 

كما وترحم "على شهداء المقاومة الذين ارتقوا على طريق القدس دعمًا وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية"، وجدد "اعتزاز الشعب الفلسطيني بموقف الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة التي لم تبخل يومًا في دعم القضية الفلسطينية ومساندة أبناء شعبنا في نضالهم المشروع من أجل الحرية والاستقلال".
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