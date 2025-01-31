إثر وعكته الصحية.. الرئيس عون اتصل بمفتي الجمهورية مطمئناً الى صحته

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مطمئنا الى صحته على اثر الوعكة الصحية التي المت به.



وتمنى رئيس الجمهورية للمفتي دريان الشفاء العاجل.

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