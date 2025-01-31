داخل أرضٍ في طرابلس... العثور على قذائف

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قذائف قديمة العهد داخل إحدى الأراضي في محلة طريق المئتين – طرابلس.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية برفقة خبير متفجرات للكشف عليها.