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لبنان

داخل أرضٍ في طرابلس... العثور على قذائف

Lebanon 24
31-01-2025 | 09:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قذائف قديمة العهد داخل إحدى الأراضي في محلة طريق المئتين – طرابلس.
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية برفقة خبير متفجرات للكشف عليها.
 
 
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