أفادت معلومات "الجديد" أن لقاء عُقد بعد ظهر اليوم بين النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل مع الرئيس المكلف نواف سلام.

وبحسب المعلومات، جرى استكمال البحث في أسماء الحصة الشيعية الـ 5.