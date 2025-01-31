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لبنان

لقاء جمع نواف سلام بـ"الخليلين"... هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:45
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أفادت معلومات "الجديد" أن لقاء عُقد بعد ظهر اليوم بين النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل مع الرئيس المكلف نواف سلام.
 
وبحسب المعلومات، جرى استكمال البحث في أسماء الحصة الشيعية الـ 5. 
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