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لبنان

قاصر غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:54
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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي: 

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود القاصر

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محمد فرج الخالد (مواليد عام 2010، لبناني)

الذي غادر منزل ذويه الكائن في بلدة ببنين- عكّار حوالى السّاعة 7،00 صباحاً من تاريخ 30-01-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 470043/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 
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