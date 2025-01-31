بعدما دهس محمد العقلة مشيّعين... عائلته تُصدر بياناً

بعد عمليّة دهس مواطنين كانوا يُشاركون في تشييع شهيدين على طريق الصرفند - العاقبية، صدر عن آل عقلة البيان التالي:

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"لقد تفاجأة العائلة بالحادث الذي حصل مع محمد العقلة، إلا أننا كعائلة ندعو الأجهزة الأمنية الى القيام بواجبها لإلقاء القبض على ابننا و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونحن عائلة العقلة نتبرأ من هذا الفعل الذي لا يمثل توجهاتنا لا من قريب و لا من بعيد، كما وأنّا نهيبُ بأصحاب الدم الذين قّدموا فلذات أكبادهم دفاعا عن الوطن أن يتعالوا عن الجراح فنحن أخوةٌ بالدم وشركاء بالمسار والمصير، إن بلدتنا قدمت الكثير من ابنائها وحجرها وشجرها في هذه المعركة وقبلها وستبقى هذه البلدة حاضنة لكل مقاومٍ للعدو الصهيوني.الرحمة والمجد للشهداء والشفاء للجرحى".