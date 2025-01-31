إشكال وإطلاق نار بسبب أفضلية مرور

وقع إشكال على أوتوستراد البداوي بين ح.ق وب.ع وف.ج بسبب أفضلية مرور.





وبحسب المعلومات، أطلق ح.ق النار ما أدى إلى إصابة ب.ع في قدمه.

وعُلِمَ أنّه تمّ توقيف جميع المتورطين في الإشكال عند حاجز دير عمار.