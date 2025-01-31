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لبنان

إشكال وإطلاق نار بسبب أفضلية مرور

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:56
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وقع إشكال على أوتوستراد البداوي بين ح.ق وب.ع وف.ج بسبب أفضلية مرور.

 
وبحسب المعلومات، أطلق ح.ق النار ما أدى إلى إصابة ب.ع في قدمه.
 
 
وعُلِمَ أنّه تمّ توقيف جميع المتورطين في الإشكال عند حاجز دير عمار.
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