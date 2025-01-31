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لبنان

باسيل التقى عبد العاطي: للمضي قدماً بإعادة بناء الدولة

Lebanon 24
31-01-2025 | 11:58
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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يرافقه السفير المصري علاء موسى، في حضور النائب سليم عون.
 
 
وتناول البحث الأوضاع اللبنانية بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة، وكذلك التطورات في المنطقة لا سيما مخاطر التهديدات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من غزة على الأمن القومي للدول العربية المجاورة.
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وأكد باسيل لعبد العاطي "ثوابت "التيار" في التعاطي مع المرحلة الجديدة في لبنان، وضرورة المضي قدماً بإعادة بناء الدولة وفق التطلعات الإصلاحية المطلوبة".
 
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