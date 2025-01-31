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لبنان

بعد حادثة الدهس في العاقبية.. بيانٌ من عائلة المنفذ

Lebanon 24
31-01-2025 | 11:54
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أصدرت عائلة منفذ حادث الدهس في العاقبية محمد العقلة بياناً، اليوم الجمعة، تبرأت فيه من الأخير عقب الأمر الذي فعله.
وقالت العائلة في بيان إنها "فوجئت بالحادث الذي حصل مع العقلة"، داعية الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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وتابعت: "نحن عائلة العقلة نتبرأ من هذا الفعل الذي لا يمثل توجهاتنا لا من قريب ولا من بعيد، كما وأننا نهيب بأصحاب الدم الذين قدموا فلذات أكبادهم دفاعاً عن الوطن، أن يتعالوا عن الجراح، فنحن أخوة بالدم وشركاء بالمسار والمصير، وإن بلدتنا قدمت الكثير من ابنائها وحجرها وشجرها في هذه المعركة وقبلها، وستبقى هذه البلدة حاضنة لكل مقاوم للعدو الصهيوني. الرحمة والمجد للشهداء والشفاء للجرحى".
 
 
 
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