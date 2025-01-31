بعد حادثة الدهس في العاقبية.. بيانٌ من عائلة المنفذ

أصدرت عائلة منفذ حادث الدهس في العاقبية محمد العقلة بياناً، اليوم الجمعة، تبرأت فيه من الأخير عقب الأمر الذي فعله.

وقالت العائلة في بيان إنها "فوجئت بالحادث الذي حصل مع العقلة"، داعية الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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