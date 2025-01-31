ماذا طلب نواف سلام من "حزب الله"؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الحكومة المُكلّف نوّاف سلام لم يُبدِ أي اعتراض على تثبيت اسم النائب السابق ياسين جابر لتولي وزارة المالية في الحكومة العتيدة، وذلك خلال اجتماع له مع النائب علي حسن خليل والسيد حسين الخليل، المُعاون السياسيّ لأمين عام "حزب الله".

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في المقابل، قالت "الجديد" إنَّ نواف سلام طلب من "حزب الله" اختيار وزيرٍ من خريجي الجامعة الأميركية لتوليّ وزارة الصحة.

بدورها، قالت مصادر "الثنائي الشيعي" لـ"الجديد" إنَّ الإجتماع مع سلام كان مُثمراً حيال النقاش في الحقائب الـ5 المخصصة للطائفة الشيعية وآلية التسمية المُرتبطة بالوزراء.